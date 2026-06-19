Петиція про ліквідацію "Київавтодору" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом ліквідувати КК "Київавтодор" як інституційно неспроможне комунальне підприємство не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 квітня і станом на 19 червня петиція набрала лише 2,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Розпочатий капітальний ремонт проспекту Лобановського ще раз показує, що посадовцям Київавтодору важливіше витратити наші з вами кошти на перекладання асфальту, який був в нормальному стані, і без урахування вимог безбар’єрності. Звісно це важливіше, ніж ремонтувати вулиці, які давно цього потребують. Перед цим Київавтодор розпочав капремонт Харківського шосе, де також бути проігноровані вимоги законодавства щодо безбар’єрності", – йшлося у петиції.

На думку автора петиції, представники "Київавтодору" ігнорують сучасні принципи розвитку транспортної інфраструктури, зокрема транспортне моделювання.

У зв’язку з цим він пропонував: ліквідувати "Київавтодор" зі звільненням всіх працівників, а його функції передати КП "Центр організації дорожнього руху".