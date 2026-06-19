Інтерфакс-Україна
Події
12:48 19.06.2026

Командир взводу в/ч на Київщині вимагав хабар, погрожуючи відправити бійця на бойову – ДБР

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Командир взводу в/ч на Київщині вимагав хабар, погрожуючи відправити бійця на бойову – ДБР
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі СБУ повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин Київщини, який вимагав гроші за відсутність проблем під час подальшого проходження служби свого побратима, повідомляє ДБР.

"За даними слідства, у 2025 році командир сприяв поверненню до служби свого підлеглого військовослужбовця, який раніше самовільно залишив місце служби та після затримання був направлений до іншої військової частини", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п’ятницю.

За даними відомства, згодом фігурант вирішив використати цю ситуацію для власного збагачення. "Він вийшов на зв’язок із сестрою військового та почав вимагати 80 тис. грн", – уточнюють в Бюро.

Посадовець переконував жінку, що в разі відмови може створити її родичу проблеми під час служби та посприяти його переведенню до підрозділу, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

"Побоюючись за долю брата, жінка погодилася передати гроші", – зазначають в ДБР.

Правоохоронці задокументували передачу хабаря у два етапи. Спочатку посадовець отримав 30 тис. грн під час зустрічі на парковці одного із супермаркетів на Київщині. Згодом він одержав ще 50 тис. грн поблизу зупинки громадського транспорту.

Одразу після отримання другої частини коштів працівники ДБР затримали фігуранта.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #хабар #сбу #київщина #дбр

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