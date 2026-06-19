Інтерфакс-Україна
Події
12:46 19.06.2026

Фрагменти тіла людини виявлено під час аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару у Харкові – прокуратура

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Фрагменти тіла людини виявлено під час аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару у Харкові – прокуратура

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці нічного авіаудару по Холодногірському району Харкова під завалами будівлі виявлено фрагменти тіла людини,повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Особа загиблого встановлюється", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці ЗС РФ завдали авіаційного удару, за попередніми даними, із застосуванням авіаційних боєприпасів УМПБ-5, по Холодногірському району Харкова.

Одне з влучань зафіксовано у приватному житловому секторі. Пошкоджено щонайменше 40 домоволодінь та автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримали дев’ятеро мирних мешканців, серед яких четверо дітей.

Ще один авіаційний боєприпас влучив у складську будівлю. Пошкоджено приміщення складу. За попередньою інформацією, у момент удару всередині перебував охоронець підприємства. Наразі зв’язок із ним відсутній.

Теги: #прокуратура #атаки_рф #харківщина

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