До довічного ув'язнення засуджено військового, який на замовлення РФ вбив одеського активіста Ганула
Приморський районний суд м. Одеси визнав військовослужбовця винним у вбивстві відомого одеського активіста та засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що чоловік скоїв злочин на замовлення куратора, пов’язаного зі спецслужбами рф", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.
В прокуратурі нагадують, що 14 березня 2025 року в центрі Одеси цей військовий двічі вистрелив у 31-річного активіста, після чого здійснив контрольний постріл впритул. Потерпілий загинув на місці.
В повідомленні не називаються прізвища, йдеться про вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула.
Згідно з повідомленням, прокурори довели, що наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання "перевірочного завдання" – убивства незнайомої йому людини.
"Погодившись на злочин заради обіцяного кар’єрного просування, чоловік самовільно залишив військову частину та прибув до Одеси, де орендував квартири, незаконно придбав зброю й боєприпаси та тривалий час стежив за потерпілим", – зазначають в прокуратурі.
Після вбивства військовий зв’язався з куратором, однак той заявив, що нібито було ліквідовано "не ту особу", та наказав йому переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.
"Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир", – наголошують у відомстві.
В Офісі генпрокурора зауважують, що розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб РФ, триває в окремому кримінальному провадженні.
Вироком суду військового також позбавлено військового звання "старший лейтенант".
14 березня 2025 року активіста Дем’яна Ганула вбили в Одесі. Обвинувачений у скоєнні злочину – 46-річний військовослужбовець-дезертир Сергій Шалаєв.