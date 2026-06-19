До довічного ув'язнення засуджено військового, який на замовлення РФ вбив одеського активіста Ганула

Приморський районний суд м. Одеси визнав військовослужбовця винним у вбивстві відомого одеського активіста та засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що чоловік скоїв злочин на замовлення куратора, пов’язаного зі спецслужбами рф", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

В прокуратурі нагадують, що 14 березня 2025 року в центрі Одеси цей військовий двічі вистрелив у 31-річного активіста, після чого здійснив контрольний постріл впритул. Потерпілий загинув на місці.

В повідомленні не називаються прізвища, йдеться про вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула.

Згідно з повідомленням, прокурори довели, що наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання "перевірочного завдання" – убивства незнайомої йому людини.

"Погодившись на злочин заради обіцяного кар’єрного просування, чоловік самовільно залишив військову частину та прибув до Одеси, де орендував квартири, незаконно придбав зброю й боєприпаси та тривалий час стежив за потерпілим", – зазначають в прокуратурі.

Після вбивства військовий зв’язався з куратором, однак той заявив, що нібито було ліквідовано "не ту особу", та наказав йому переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.

"Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир", – наголошують у відомстві.

В Офісі генпрокурора зауважують, що розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб РФ, триває в окремому кримінальному провадженні.

Вироком суду військового також позбавлено військового звання "старший лейтенант".

14 березня 2025 року активіста Дем’яна Ганула вбили в Одесі. Обвинувачений у скоєнні злочину – 46-річний військовослужбовець-дезертир Сергій Шалаєв.