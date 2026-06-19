Інтерфакс-Україна
Події
12:26 19.06.2026

Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

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Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

Міністерство оборони спільно з НАТО оголосило конкурс на пошук інноваційного рішення, яке дасть можливість блокувати летовища російських окупаційних сил, з яких починаються атаки ворожої авіації на мирні міста та села України.

"Кожен виліт російської авіації для ударів по Україні починається з аеродрому. Тому разом із НАТО ми розпочинаємо пошук рішень для постійного блокування летовищ противника. Командування НАТО з трансформації та Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) оголошують інноваційний конкурс Persistent Airfield Denial)", – йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм в п’ятницю.

У Міноборони зазначити, що необхідно знайти технології, які допоможуть надовго обмежити використання ворогом авіаційної інфраструктури: літаків, злітно-посадкових смуг, сховищ пального й боєприпасів, наземної допоміжної інфраструктури.

До участі запрошують українські miltech-компанії, стартапи та інженерні команди.

Призовий фонд конкурсу – до EUR250 тис. Пропозиції приймаються до 20 липня 2026 року. Фіналістів буде оголошено 11 серпня.

Теги: #нато #аеродроми #міноборони

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