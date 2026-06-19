Швидке розблокування коштів European Peace Facility лишається пріоритетом – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в ході звернення до учасників засідання Європейської ради наголосив на важливості розблокування коштів European Peace Facility.

"Це дуже важливо. Це 6 мільярдів євро. Це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя. І, якщо це можливо, на те, що вже довело свою ефективність у цій війні, те, що працює, дійсно працює. Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки. Гроші можна використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність", – наголосив президент.

Він додав, що кошти також були б допоміжними для захисту енергетичної структури перед зимовим періодом.

Зеленський також згадав військову підтримку України в рамках Коаліції охочих.

"Давайте сфокусуємося на фінансовій стабільності як частині нашої безпеки. Немає без фінансування жодної армії, і коли ми говоримо про європейську безпеку, ми говоримо про її основу – українську армію. Наша армія має реальний досвід сучасної війни та змогла стримати силу розміром у російську агресію. Ми маємо надати довгострокові безпекові гарантії для Європи, і це означає довгострокові гарантії, зокрема фінансові гарантії, для безпеки, стабільності та української армії", – заявив президент, закликавши ЄС як найбільшу частину Коаліції охочих виробити особливі фінансові інструменти, які зроблять можливою подальшу підтримку України.