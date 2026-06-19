Інтерфакс-Україна
Події
12:19 19.06.2026

Свириденко: відкриваємо українським фахівцям і міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки зброї

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Свириденко: відкриваємо українським фахівцям і міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки зброї
Фото: Урядовий портал

Україна відкриває українським фахівцям і міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки зброї, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Увесь цивілізований світ отримає інформацію про російські військові технології, зокрема ракети. Ці знання пришвидшать розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть іншим партнерам посилити свою обороноздатність", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Зазначається, що інформація розміщена на державному порталі TrophyLab:

https://trophylab.mod.gov.ua/

"Це єдиний центр дослідження трофейної техніки, що об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень. Платформа акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ", – додала прем’єр.

За її словами, користуючись платформою, дослідники отримують доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російського озброєння.

Зазначається, що отримати доступ до каталогу можуть: наукові організації України, військові частини Сил оборони, українські виробники оборонних технологій, державні установи та оборонні відомства країн-партнерів, іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міноборони.

Теги: #зброя #міноборони #свириденко #російська

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