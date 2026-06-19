Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що що кожна демократична держава у Європі заслуговує бути повним членом Європейського Союзу, і підкреслив, що Україна активно працює щоб досягти цього.

"Будь ласка, не забувайте, що Україна заслуговує на це, тому що вона заплатила за це більше, ніж будь-яка інша європейська країна, – за право бути вільною, незалежною і, звичайно, звичайно – я це підкреслюю – європейською. І це право не лише України. Це також право інших держав бути незалежними від Росії. Майбутнє Європи – вільної, об’єднаної, звичайно, у мирі – вирішується зараз у нашій обороні. І це показує, наскільки унікальною є наша ситуація", – наголосив Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Він підкреслив, що найбільш важливим кроком був би прискорений шлях для приєднання України до ЄС.

"Ми готові зробити необхідні реформи. Урсуло, це те, що тобі подобається, і я це також виписав. Це чітко визначено, але брак чіткого рішення щодо України в ЄС продовжує заохочувати російські втручання. Якщо Україна отримає реальне членство – і отримає його швидко, я сподіваюся на це, – Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу. І ось тому цей фаст-трек для України потрібен. Нещодавно було відкрито перший кластер, і це цілковито заслужено і Україною, і Молдовою. І ми готові рухатися далі. Ми будемо раді зробити це разом. Ми можемо відкрити інші п’ять кластерів також", – закликав президент.

Він вказав, що все необхідне вже підготовлено, і переговори можна відкрити в найближчі тижні.

"Ми вважаємо, що це може бути можливим, мабуть, якомога раніше, можливо, під час президентства Кіпру. Це був би найкращий спосіб. Я прошу не для себе, а прошу для Кіпру. Це дуже символічно для нас обох, звичайно. Якщо це можливо", – резюмував він.