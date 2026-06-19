Завершено слідство у справі екснардепа Гунька за привласнення врожаю на 30 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили слідство у справі щодо колишнього народного депутата України та його спільників за привласнення врожаю на 30 млн грн, повідомляє САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього народного депутата України та його спільників. Осіб викрили на заволодінні сільгосппродукцією державних підприємств, що входять до структури Національної академії аграрних наук України", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в п’ятницю.

В повідомленні не зазначається ім’я колишнього нардепа, судячи з фабули справи, йдеться про Анатолія Гунька.

Наразі, на інформацією САП, за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2021 році народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором одного з дослідних господарств та пособником, забезпечив неправомірний збір та вивезення сільгосппродукції.

"Мова йде про 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн, які було транспортовано на підконтрольні приватні зерносховища у Чернігівській та Полтавській областях", – уточнюють в САП.

Наступного року фігуранти, діючи у змові вже з іншим директором держпідприємства, продовжили злочинну діяльність, відвантаживши 203 тонни соняшнику з бази дослідницької станції. При цьому реальні обсяги врожаю свідомо не відображали у звітності.

Загальна сума збитків державі сягає майже 30 млн грн.

Кваліфікація дій підозрюваних: вже колишній народний депутат України ІХ скликання (організатор схеми) – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; депутат Київської обласної ради (співорганізатор) – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; два керівники державних підприємств у структурі НААН України – ч. 5 ст. 191 КК України; приватна особа (пособник) – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.