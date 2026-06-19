У помешканні керівника підрозділу детективів НАБУ виявили "прослушку", в НАБУ заявили про причетність співробітника СБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування за фактом виявлення технічних засобів прихованого збору інформації в оселі одного зі своїх керівників підрозділу детективів, провадження відкрито за ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя), повідомила пресслужба НАБУ.

"Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявлено технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації", – йдеться у повідомленні НАБУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що слідство встановило наступні обставини: власник квартири поверхом вище розповів, що до нього завітали невідомі, які назвалися правоохоронцями. Вони змусили його надати доступ до приміщення, заявивши, що поверхом нижче нібито мешкає "російський шпигун".

Детективи НАБУ вже встановили особу одного з організаторів монтажу обладнання – ним виявився чинний співробітник Служби безпеки України.

У повідомленні зазначається, що постраждалий детектив очолює та бере безпосередню участь у розслідуванні низки резонансних корупційних справ, зокрема махінацій у митній сфері, зловживань на державних підприємствах та незаконної діяльності окремих представників правоохоронних органів.

У НАБУ офіційно заявили, що будь-які спроби несанкціонованого збору інформації про співробітників відомства є категорично неприпустимими. Такі дії не лише порушують закон, а й створюють пряму загрозу процесуальній незалежності та безпеці антикорупційних розслідувань в Україні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до встановлення стеження. Очікується надання належної правової оцінки діям співробітників суміжної спецслужби.