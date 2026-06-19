Генпрокурор: за час війни зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного окупантами щодо цивільних українців

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного військовими РФ щодо цивільних українців, серед постраждалих – 250 жінок і 151 чоловік, 23 неповнолітні дівчини та один хлопець, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в п’ятницю український генпрокурор зазначив, що сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК), – один із найтяжчих воєнних злочинів РФ, який не має строку давності

"Для росії сексуальне насильство – не "побічний наслідок" війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях", – наголосив Кравченко. Він зауважив, що за це російська армія внесена ООН до "чорного списку" списку ганьби сторін, відповідальних за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту.

"З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець", – поінформував генпрокурор.

При цьому він уточнив, що ці цифри – лише випадки, про які люди змогли розповісти.

Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців, за словами Кравченка, встановлюються окремо.

"Найбільше постраждалих на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та в Запорізькій області", – зазначив генпрокурора.

Кравченко поінформував, що наразі 116 військовим РФ повідомлено про підозру. До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 особи.

"Розкрито 148 фактів СНПК. Українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 осіб. Усі засуджені отримали покарання у вигляді позбавлення волі", – додав він.

За словами українського генпрокурора, більшість злочинців переховуються в РФ, але це не означає безкарність. "За кожним вироком нами встановлені факти, ідентифіковані виконавці, зібрані докази і правова основа для подальшої відповідальності росії, зокрема в міжнародних інстанціях", – наголосив Кравченко.

Він акцентував, що для української прокуратури головним пріоритетом в таких злочинах є постраждалі.

"Ми працюємо за принципом потерпілоорієнтованого підходу: без тиску, без стигми, з повагою до гідності людини. Спільно з міжнародними партнерами, громадськими та благодійними організаціями забезпечуємо доступ до медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги", – резюмував Кравченко.