Інтерфакс-Україна
Події
11:52 19.06.2026

Генпрокурор: за час війни зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного окупантами щодо цивільних українців

2 хв читати
Генпрокурор: за час війни зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного окупантами щодо цивільних українців

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного військовими РФ щодо цивільних українців, серед постраждалих – 250 жінок і 151 чоловік, 23 неповнолітні дівчини та один хлопець, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в п’ятницю український генпрокурор зазначив, що сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК), – один із найтяжчих воєнних злочинів РФ, який не має строку давності

"Для росії сексуальне насильство – не "побічний наслідок" війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях", – наголосив Кравченко. Він зауважив, що за це російська армія внесена ООН до "чорного списку" списку ганьби сторін, відповідальних за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту.

"З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець", – поінформував генпрокурор.

При цьому він уточнив, що ці цифри – лише випадки, про які люди змогли розповісти.

Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців, за словами Кравченка, встановлюються окремо.

"Найбільше постраждалих на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та в Запорізькій області", – зазначив генпрокурора.

Кравченко поінформував, що наразі 116 військовим РФ повідомлено про підозру. До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 особи.

"Розкрито 148 фактів СНПК. Українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 осіб. Усі засуджені отримали покарання у вигляді позбавлення волі", – додав він.

За словами українського генпрокурора, більшість злочинців переховуються в РФ, але це не означає безкарність. "За кожним вироком нами встановлені факти, ідентифіковані виконавці, зібрані докази і правова основа для подальшої відповідальності росії, зокрема в міжнародних інстанціях", – наголосив Кравченко.

Він акцентував, що для української прокуратури головним пріоритетом в таких злочинах є постраждалі.

"Ми працюємо за принципом потерпілоорієнтованого підходу: без тиску, без стигми, з повагою до гідності людини. Спільно з міжнародними партнерами, громадськими та благодійними організаціями забезпечуємо доступ до медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги", – резюмував Кравченко.

Теги: #військові_рф #сексуальне_насилля #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 19.06.2026
Двох військових РФ ідентифікували і заочно засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

Двох військових РФ ідентифікували і заочно засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

13:26 17.06.2026
Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

13:10 15.06.2026
РФ завдала удару двома балістичними ракетами по Кіностудії ім. Довженка – генпрокурор

РФ завдала удару двома балістичними ракетами по Кіностудії ім. Довженка – генпрокурор

14:46 09.06.2026
Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

13:55 04.06.2026
Генпрокурор: суд у Швеції арештував судно "CAFFA", яке могло перевозити українську продукцію з окупованих територій

Генпрокурор: суд у Швеції арештував судно "CAFFA", яке могло перевозити українську продукцію з окупованих територій

19:37 03.06.2026
Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

13:00 02.06.2026
Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

14:50 27.05.2026
Затримано посадовців Івано-Франківської міськради за підозрою в хабарництві – генпрокурор

Затримано посадовців Івано-Франківської міськради за підозрою в хабарництві – генпрокурор

09:51 22.05.2026
Україна відбила територію після блокування мережі Starlink для росіян – Пентагон

Україна відбила територію після блокування мережі Starlink для росіян – Пентагон

13:22 20.05.2026
Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

ОСТАННЄ

Потяг Київ-Кишинів з 28 червня курсуватиме щодня – віцепрем'єр

СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію "Резерв+", щоб заробляти на ухилянтах

Ворог атакував стоянку с порожніми бензовозами на Одещині, загинула людина, ще четверо зазнали поранень – ОВА

"Енергоатом" відновить пошкоджені ворожою атакою приміщення ЦСВЯП за півтора місяця

Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

Петиція про розвиток громадського річкового транспорту в Києві не набрала необхідних голосів

Запрошення на вступні в магістратуру та аспірантуру розміщено в персональних кабінетах учасників – УЦОЯО

Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

Петиція до Кабміну про дозвіл на рух мотоциклів між смугами не набрала необхідних голосів

Російські окупанти протягом доби продовжували тероризувати міста і села України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА