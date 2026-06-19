Потяг Київ-Кишинів з 28 червня курсуватиме щодня – віцепрем'єр

Фото: Укрзалізниця

Потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів з 28 червня переходить на щоденний графік руху, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у п’ятницю.

"Це результат тривалої спільної роботи Мінрозвитку, "Укрзалізниці" та молдавської залізниці CFM, яка дозволила зробити маршрут більш зручним і передбачуваним для пасажирів",- написав Кулеба у телеграм.

За його словами, також змінено час відправлення з Кишинева. Таким чином, з 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

У складі поїзда передбачено плацкартні та купейні вагони.

Крім того, повідомляється, що у перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для подорожей родин з дітьми.

Квитки на потяг вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців", – зазначив віцепрем’єр.