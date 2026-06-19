СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію "Резерв+", щоб заробляти на ухилянтах

Фото: Міноборони України

Кіберфахівці Служби безпеки України і Департаменту кіберполіції Національної поліції нейтралізували хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку "Резерв+", повідомляє СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, зовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України. Доступ до "клона" був платним і коштував 1200 гривень на місяць", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією СБУ, в електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову.

"Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок", – зазначають у відомстві.

Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

Українська спецслужба зазначає, що спецоперація проводилася в Києві, Рівному та Черкасах.

У процесі обшуків за адресами проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки.

"Одночасно із цим було заблоковано дію фейкового додатку", – уточнюють в СБУ.

Наразі двом затриманим уже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи.

Комплексні заходи проводили спільно з Управлінням СБУ в Черкаській області, Департаментом кіберполіції Національної поліції України за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.