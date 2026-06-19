Інтерфакс-Україна
Події
11:16 19.06.2026

Ворог атакував стоянку с порожніми бензовозами на Одещині, загинула людина, ще четверо зазнали поранень – ОВА

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Ворог атакував стоянку с порожніми бензовозами на Одещині, загинула людина, ще четверо зазнали поранень – ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по стоянці вантажного транспорту в Одеській області, загорілися порожні бензовози та газовоз, одна людина загинула, четверо зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер

"Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, одну постраждалу особу госпіталізовано. На місці працюють екстрені служби.

Теги: #одещина #атаки_рф

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