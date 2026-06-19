"Енергоатом" відновить пошкоджені ворожою атакою приміщення ЦСВЯП за півтора місяця
АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) та готується до відновлення пошкоджених приміщень, повідомила компанія з посиланням на її очільника Павла Ковтонюка в п’ятницю.
"Попередній огляд фахівцями комісії з проведення обстеження пошкодженого обладнання, конструкцій та будівель на майданчику ЦСВЯП підтвердив відсутність пошкодження несучих конструкцій", – зазначили в НАЕК.
Точну суму завданих збитків буде підраховано.
За словами Ковтонюка, пошкоджені приміщення "Енергоатом" відновить упродовж півтора місяця власними силами. Наразі триває процедура закупівлі будівельних матеріалів для ремонтних робіт.
Як нагадали в компанії, у ніч з 6 на 7 червня внаслідок удару БпЛА частково зруйновано приміщення будівлі приймання контейнерів ЦСВЯП. На момент удару відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.
ЦСВЯП – це стратегічний об’єкт "Енергоатома", призначений для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій. Його введення в експлуатацію дало Україні можливість відмовитися від вивезення відпрацьованого палива до РФ та зміцнити власну енергетичну незалежність.