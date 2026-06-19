Інтерфакс-Україна
Події
10:59 19.06.2026

Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

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Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів правоохоронного органу Полтавської області, який набув активів, вартість яких майже на 16 млн грн перевищує його законні доходи.

"За даними слідства, протягом 2024-2025 років посадовець оформлював майно на близьких родичів – матір та вітчима. Серед придбаного – автомобілі Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460, квартира у Полтаві, дві квартири на Закарпатті, а також житло у Варшаві", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п’ятницю.

За інформацією Бюро, загальна вартість набутого майна перевищила 22 млн грн, водночас офіційний дохід правоохоронця за цей період становив близько 1,1 млн грн.

"Перевірка також не підтвердила наявності законних джерел коштів у його родичів для придбання такого майна", – наголошується в повідомленні.

Посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 10 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Теги: #майно #полтавщина #дбр

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