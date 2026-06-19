Петиція про розвиток громадського річкового транспорту в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити та розвивати громадський річковий транспорту на Дніпрі в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 квітня і станом на 19 червня петиція набрала лише 3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У Києві більшість мостів через Дніпро перебувають в аварійному стані та постійно ремонтуються. У години пік пересуватися містом просто неможливо… Зважаючи на те, що в столиці з 2014 року не відкрилося жодної станції метро, а перспективи таких відкриттів навіть не проглядаються, було б доцільно шукати нестандартні шляхи вирішення проблем заторів та розвитку громадського транспорту. У перспективі проект можна було б масштабувати на передмістя", – йшлося у петиції.

У зв’язку з цим для розвантаження міської інфраструктури автор петиції пропонував запровадити альтернативні водні шляхи міського сполучення.