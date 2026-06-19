Інтерфакс-Україна
Події
10:53 19.06.2026

Петиція про розвиток громадського річкового транспорту в Києві не набрала необхідних голосів

1 хв читати
Петиція про розвиток громадського річкового транспорту в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити та розвивати громадський річковий транспорту на Дніпрі в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 квітня і станом на 19 червня петиція набрала лише 3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У Києві більшість мостів через Дніпро перебувають в аварійному стані та постійно ремонтуються. У години пік пересуватися містом просто неможливо… Зважаючи на те, що в столиці з 2014 року не відкрилося жодної станції метро, а перспективи таких відкриттів навіть не проглядаються, було б доцільно шукати нестандартні шляхи вирішення проблем заторів та розвитку громадського транспорту. У перспективі проект можна було б масштабувати на передмістя", – йшлося у петиції.

У зв’язку з цим для розвантаження міської інфраструктури автор петиції пропонував запровадити альтернативні водні шляхи міського сполучення. 

Теги: #річки #кмда #петиція #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 19.06.2026
Петиція до Кабміну про дозвіл на рух мотоциклів між смугами не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про дозвіл на рух мотоциклів між смугами не набрала необхідних голосів

09:21 19.06.2026
Петиція про встановлення пам'ятника меценату Бродському на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про встановлення пам'ятника меценату Бродському на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

12:14 18.06.2026
Директора Київської міської лікарні швидкої допомоги, де помер військовий Сергій Кузнєцов, звільнили з посади - КМДА

Директора Київської міської лікарні швидкої допомоги, де помер військовий Сергій Кузнєцов, звільнили з посади - КМДА

05:15 18.06.2026
Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

10:07 17.06.2026
Петиція до Кабміну із закликом призначати для дівчат вчительок фізкультури жіночої статі набрала лише 39 голосів

Петиція до Кабміну із закликом призначати для дівчат вчительок фізкультури жіночої статі набрала лише 39 голосів

09:36 17.06.2026
Київська влада відхилила третю петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила третю петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

10:03 14.06.2026
Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

13:41 13.06.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

11:03 13.06.2026
Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

16:40 12.06.2026
Питання демонтажу недобудови "Апрель-2" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" вирішуватимуть після суду – мер

Питання демонтажу недобудови "Апрель-2" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" вирішуватимуть після суду – мер

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

ОСТАННЄ

У помешканні керівника підрозділу детективів НАБУ виявили "прослушку", в НАБУ заявили про причетність співробітника СБУ

Генпрокурор: за час війни зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного окупантами щодо цивільних українців

Потяг Київ-Кишинів з 28 червня курсуватиме щодня – віцепрем'єр

СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію "Резерв+", щоб заробляти на ухилянтах

Ворог атакував стоянку с порожніми бензовозами на Одещині, загинула людина, ще четверо зазнали поранень – ОВА

"Енергоатом" відновить пошкоджені ворожою атакою приміщення ЦСВЯП за півтора місяця

Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

Двох військових РФ ідентифікували і заочно засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

Запрошення на вступні в магістратуру та аспірантуру розміщено в персональних кабінетах учасників – УЦОЯО

Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА