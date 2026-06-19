Інтерфакс-Україна
Події
10:11 19.06.2026

Двох військових РФ ідентифікували і заочно засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

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Двох військових РФ ідентифікували і заочно засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

До 12 років ув’язнення засуджено двох уродженців Хабаровського краю й Іркутської області (РФ), які зґвалтували жінку на Донеччині, погрожуючи вбивством її дітей, повідомляє Офіс генпрокурора у п’ятницю. 

"У 2022 році в одному із сіл на півночі області 27-річний та 29-річний водії-заправники військової частини РФ проникли на подвір’я домоволодіння, в якому разом із чоловіком та двома дітьми 6 і 10 років мешкала місцева жителька… вони, аби побороти опір потерпілої, вкололи їй невідому речовину і застосовуючи фізичну силу та погрози вбивства її дітей, по черзі зґвалтували постраждалу", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

При цьому старший з окупантів душив її руками.

Коли українські захисники звільнили населений пункт правоохоронці ідентифікували громадян РФ, які вчинили злочин. 

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав їх винними у жорстокому поводженні з місцевим населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України), та заочно засуджено до 12 років ув’язнення. 

Крім того, за вироком суду насильники мають сплатити постраждалій по 500 тис. грн.

Теги: #донеччина #зґвалтування #військові_рф

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