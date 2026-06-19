Запрошення на вступні в магістратуру та аспірантуру розміщено в персональних кабінетах учасників – УЦОЯО

Від сьогодні в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення на складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Учасникам вступних випробувань до магістратури або аспірантури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації)". – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що з міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де на території України відбудуться тестування, і з цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіки вступних випробувань.

"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", – наголосили у відомстві.

Повідомляється, що вступники, які проходитимуть ЄФВВ або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом.

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.