Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

Орієнтовно о 07:30 росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі Херсона, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю.

"Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Бригада швидкої доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років", – йдеться у повідомленні.

Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Стан потерпілих – середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.