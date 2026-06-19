Інтерфакс-Україна
Події
09:56 19.06.2026

Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

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Орієнтовно о 07:30 росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі Херсона, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю.

"Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Бригада швидкої доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років", – йдеться у повідомленні.

Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Стан потерпілих – середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Теги: #херсон #атаки_рф #маршрутка

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