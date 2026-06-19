Петиція до Кабміну про дозвіл на рух мотоциклів між смугами не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом дозволити рух мотоциклів між смугами не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 18 березня, і станом на 19 червня вона набрала лише 297 голосів із 25 тис. необхідних.

"Відповідно до міжнародної практики та з метою підвищення безпеки дорожнього руху і зменшення заторів, пропонується внести зміни до Правил дорожнього руху України, передбачивши можливість руху мотоциклів між смугами транспортного потоку (lane splitting)", – йшлося в тексті петиції.

За словами автора петиції, на сьогодні Правила дорожнього руху України прямо не регулюють рух мотоциклів між смугами, що призводить до: неоднозначного трактування норм; конфліктів між учасниками дорожнього руху; підвищеного ризику ДТП, зокрема наїздів ззаду на мотоцикли в заторах.

У зв’язку з цим, він пропонував дозволити водіям мотоциклів рух між смугами у разі щільного або зупиненого транспортного потоку за таких умов: швидкість транспортного потоку не перевищує 30 км/год; швидкість мотоцикла не перевищує швидкість потоку більш ніж на 15 км/год; рух здійснюється між двома крайніми лівими смугами руху в одному напрямку (за наявності трьох і більше смуг) або між першою та другою смугами (на дорогах з двома смугами в одному напрямку), за винятком випадків підготовки до повороту чи розвороту; забороняється рух між великогабаритними транспортними засобами (вантажними автомобілями, автобусами).

Як повідомлялося, у 2025 році влада міста Києва оголосила про намір проводити інформаційно-комунікативні заходи із власниками гучних транспортних засобів, спрямовані на заохочення зменшення користування ними в столиці, а також, що розробляє заходи впливу на власників гучних авто і мотоциклів.