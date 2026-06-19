Інтерфакс-Україна
Події
09:30 19.06.2026

Російські окупанти протягом доби продовжували тероризувати міста і села України

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Російські окупанти протягом доби продовжували тероризувати міста і села України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російської ранкової атаки загинула 8-річна дитина, ще одна жінка шпиталізована, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград", – написав він у телеграм.

За словами Ганжі, поранену 49-річну жінку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. 

Зайнялося два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.

Крім того, за даними Ганжі, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами безпілотниками різних типів по Харкову і 24 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 15, в тому числі і діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у сел. Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у сел. Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у с. Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Мер Терехов додав, що внаслідок атаки Харкова КАБами в одному з районів пошкоджено будинки, є постраждалі. "Внаслідок влучання КАБу пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території", – написав він.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі четверга, коли ворог завдав удару по одному з районів міста. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок влучання виникла пожежа на території АЗС. Загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 4 од. техніки ДСНС.

У Ковпаківському районі Сум російський дрон "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхівки, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Влучання російської "Молнії" у технічний поверх багатоповерхівки відбулось пізно увечері у Ковпаківському районі Сум", – написав він.

Пошкоджено дах та технічний поверх будинку. Попередньо без постраждалих, додається у дописі.

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і дев’ять людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 – дістали поранення", – написав він у телеграм.

Прокудін утоянив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Кучерське, Осокорівка, Хрещенівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Степне, Львове, Одрадокам’янка та Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Вони також понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.

У четвер зі звільнених громад регіону евакуювали шість людей.

Теги: #регіони #війна #атаки_рф

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