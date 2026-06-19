Петиція про встановлення пам'ятника меценату Бродському на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити пам’ятник меценату Лазарю Бродському на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну в столиці навпроти Бессарабського ринку не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 квітня і станом на 19 червня петиція набрала лише 219 голосів із 6 тис. необхідних.

"Сьогодні Київ неможливо уявити без Бессарабського ринку, корпусів Політехнічного інституту, Театру оперети, Обласної лікарні чи Бактеріологічного інституту. Кожна з цих будівель – це не просто пам’ятка архітектури, це подарунок однієї людини рідному місту. Навіть адреса бульвар Шевченка, 1, де колись була його садиба, нагадує про те, як тісно історія родини Бродських вплетена в серце нашого Києва", – йшлося у петиції.

Автор петиції зазначає, що на сьогодні вулицях Києва немає жодного знаку спільної вдячності меценату від містян.

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятників Володимиру Леніну в Києві має бути пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну фонтан.

У квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну.

В кінці травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його думку фонтан є найбільш нейтральним рішенням для громадського простору на місці колишнього пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

В червні петиції із закликом встановити пам’ятник "Привиду Києва", пам’ятний знак "Українському кобзарству" і колективний пам’ятний знак київським меценатам минулого на місці демонтованого монумента Леніну не набрали необхідної для розгляду кількості голосів.