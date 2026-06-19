Інтерфакс-Україна
Події
08:57 19.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і дев'ять людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і дев'ять людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і дев'ять людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Кучерське, Осокорівка, Хрещенівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Степне, Львове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.

Між тим, в четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

 

Теги: #постраждалі #херсонська_область #обстріли

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