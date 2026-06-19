Інтерфакс-Україна
Події
08:55 19.06.2026

ППО України збила 79 з 90 ворожих цілей, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях

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ППО України збила 79 з 90 ворожих цілей, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 79 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 19 червня (з 18:00 18 червня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА, додали в командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

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