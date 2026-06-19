Одна людина загинула, ще 15 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами безпілотниками різних типів по Харкову і 24 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 15, в тому числі і діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у сел. Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у сел. Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у с. Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.