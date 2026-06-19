Інтерфакс-Україна
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08:35 19.06.2026

РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

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РФ атакувала цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі, є жертва і поранені – віцепрем'єр Кулеба

Російські безпілотники атакували цивільні судна під прапорами Панами, Сент-Кітс і Невіс в акваторії Чорного моря, внаслідок чого загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще п'ятеро моряків отримали поранення, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого", – написав він у Телеграм.

Також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

"Це черговий доказ того, що росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом – цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", – підкреслив Кулеба.

За його словами, такі злочини мають отримувати чітку міжнародну оцінку – тероризм.

"Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї", – наголосив він.

 

Теги: #судна #море #рф

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