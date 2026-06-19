У Павлограді внаслідок російської атаки загинула 8-річна дитина, ще одна жінка шпиталізована

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У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російської ранкової атаки загинула 8-річна дитина, ще одна жінка шпиталізована, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград", – написав він у Телеграм.

За словами Ганжі, поранену 49-річну жінку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Також зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.

Крім того, за даними Ганжі, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.