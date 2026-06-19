08:09 19.06.2026
Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі четверга, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, вночі 18 червня ворог завдав удару по одному з районів обласного центру. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.
Крім того, внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції – загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м.
До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.