Інтерфакс-Україна
Події
08:09 19.06.2026

Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя – ДСНС

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Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі четверга, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вночі 18 червня ворог завдав удару по одному з районів обласного центру. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції – загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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