Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі четверга, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вночі 18 червня ворог завдав удару по одному з районів обласного центру. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції – загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.