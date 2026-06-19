Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 444 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, два танка, 58 артсистем, чотири бронемашини, 1 968 БПЛА, а також 444 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб, танків – 12 040 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од, артилерійських систем – 44 298 (+58) од, РСЗВ – 1 881 (+4) од, засоби ППО – 1 432 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од, крилаті ракети – 4 787 (+4) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од, спеціальна техніка – 4 309 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.