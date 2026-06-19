Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 900 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого четверо постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 950 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Новомиколаївці, Комишувасі, Зірниці, Любицькому, Веселянці, Лісному, Зарічному, Лук'янівському, Оріхову, Рівному, Верхній Терсі, Омельнику, Червоній Криниці, Микільському, Вільнянці, Василівському, Червоному Яру, Тимошівці, Новоселівці, Долинці, Бабашах.

За його словами, 694 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Біленьке, Сергіївку, Новоолександрівку, Новоіванівку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Добропілля, Рибне.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, Лук'янівському, Цвітковому, а 226 артударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Розумівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю, Рибному.

Крім того, надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.