Інтерфакс-Україна
Події
06:42 19.06.2026

19 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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19 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 червня в Україні відзначають День фермера.

Ще сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день альбатроса, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього, мученика Зосими.

День 1575 Російська агресія - Day 1575 Russian aggression

День фермера

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19 червня Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткували 18 червня 2020 року. День святкування обраний на честь дати прийняття Закону про фермерство, що відбулось саме цього дня у 2003 році.

Він створений для акцентування особливої важливості фермерства для добробуту суспільства, збереження традиції та розвитку економіки.

Всесвітній день альбатроса

Був заснований Угодою із захисту альбатросів і буревісників 2020 року для привернення уваги до загроз, з якими стикаються ці великі красиві птахи. Альбатросів називають індикаторами стану океану, а тому їхнє виживання дуже важливе для екології.

Всесвітній день дитячого футболу

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Хоча це і неофіційне, проте дуже важливе свято, яке привертає увагу до рольових аспектів дитячого футболу не як спорту, а як соціального явища. Завдяки футболу у дітей збільшують шанси на інтеграцію, розвиток життєвих навичок, дружбу.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

День був створений за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 2015 року. Дата присвячена рішенню Радбезу ООН 1820 (2008 року), яке засудило сексуальне насильство як метод ведення війни.

Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію

День офіційно встановила Генеральна Асамблея ООН 22 грудня 2008 року для підвищення обізнаності про серповидноклітинну анемію (дрепаноцитоз). Це спадкова гемоглобінопатія, зумовлена мутацією β-глобінового гена, яка призводить до утворення абнормального гемоглобіну S.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Богдана Мизя (1906-1966), українського церковного діяча, який відіграв важливу роль у збереженні національної ідентичності, мови та культури українців у Липовлянах (Хорватія);

120 років від дня народження Ернста Боріса Чейна (1906-1979), англійського біохіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1945).

Ще цього дня:

240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський уперше обчислив радіус Землі;

325 — Прийнятий Нікейський символ віри;

1948 — Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках";

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї;

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Церковне свято

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Святого апостола Юди, брата Господнього

У Новому Завіті його часто називають Юда Яковів, тому що він був братом апостола Якова і навіть близьким родичем Ісуса Христа. Ймовірніше для Спасителя він був двоюрідним братом по материнській лінії. Також був апостолом.

Після Воскресіння Юда активно проповідував, ніс Слово Боже. Найбільше часу провів в Юдеї, Сирії, Самарії, Аравії, Вірменії та Месопотамії. Згідно з церковними переказами Юда прийняв мученицьку смерть в Персії, де його забили камінням та кийками язичники.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Марія.

З прикмет цього дня:

З дня Зосими бджоли починають заносити мед, заливати стільники. За народними прикметами, коли бджоли на цей день швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять — перед посухою; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.

19 червня мед вважали особливо цілющим. Прадіди вважали, що сьогодні обов'язково потрібно з'їсти ложку меду вранці натщесерце. Це дозволить забути про хвороби на увесь рік.

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У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

 

 

Теги: #19червня #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини

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