У Сумах ворожий дрон "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхівки

У Ковпаківському районі Сум російський дрон "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхівки, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Влучання російської "Молнії" у технічний поверх багатоповерхівки відбулось пізно увечері у Ковпаківському районі Сум", – написав він.

Пошкоджені дах та технічний поверх будинку. Попередньо без постраждалих, додається у дописі.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/1781