Інтерфакс-Україна
Події
06:38 19.06.2026

У Сумах ворожий дрон "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхівки

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У Ковпаківському районі Сум російський дрон "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхівки, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Влучання російської "Молнії" у технічний поверх багатоповерхівки відбулось пізно увечері у Ковпаківському районі Сум", – написав він.

Пошкоджені дах та технічний поверх будинку. Попередньо без постраждалих, додається у дописі.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/1781

Теги: #молнія #будинок #суми

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