У Харкові через удар КАБами пошкоджено понад 10 будинків, є постраждалі

Росіяни у п'ятницю зранку, 19 червня, атакували Харків КАБами, внаслідок чого в одному з районів пошкоджено пошкоджені будинки та є постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання КАБу пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території", – написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4160

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