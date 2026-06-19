05:10 19.06.2026
У Харкові через удар КАБами пошкоджено понад 10 будинків, є постраждалі
Росіяни у п'ятницю зранку, 19 червня, атакували Харків КАБами, внаслідок чого в одному з районів пошкоджено пошкоджені будинки та є постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Внаслідок влучання КАБу пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території", – написав Терехов.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4160
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