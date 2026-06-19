Інтерфакс-Україна
Події
05:10 19.06.2026

У Харкові через удар КАБами пошкоджено понад 10 будинків, є постраждалі

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Росіяни у п'ятницю зранку, 19 червня, атакували Харків КАБами, внаслідок чого в одному з районів пошкоджено пошкоджені будинки та є постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання КАБу пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території", – написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4160

https://t.me/ihor_terekhov/4159

Теги: #харків #постраждалі #каб

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