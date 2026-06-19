Україна запропонувала Болгарії співпрацю у форматі DroneDeal – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим розвиток співпраці, енергетичну безпеку та підготовку українсько-болгарських консультацій для підготовки спільних проєктів.

"Зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Дякую за змістовні перемовини. Ми детально обговорили розвиток співпраці, енергетичну безпеку, в тому числі регіональну", – написав він у Телеграм.

За словами президента, сторони окремо торкнулися питань підготовки українсько-болгарських консультацій для підготовки спільних проєктів.

"Запропонував Болгарії розпочати роботу над спеціальною угодою у форматі Drone Deal", – зазначив президент.

Він додав, що вони домовилися доручити командам опрацювати всі обговорені питання і підготувати низку двосторонніх документів.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19542