Австралія надасть Україні додаткові $100 млн військової допомоги
Уряд Австралії ухвалив рішення про надання Україні додаткових AUD100 млн військової допомоги для закупівлі критично важливого оборонного обладнання, повідомила австралійська сторона.
Як повідомляється на сайті австралійського уряду, після оголошеного у грудні минулого року внеску в розмірі AUD50 млн до переліку пріоритетних потреб України (Priority Ukraine Requirements List, PURL), Австралія здійснить ще два внески по AUD50 млн протягом наступних 12 місяців.
В уряді наголосили, що нове фінансування спрямоване на підтримку України в її протидії російській агресії та посилення оборонних спроможностей країни.
Таким чином, загальний внесок Австралії до механізму PURL сягне AUD150 млн.
"Те, що відбувається в Україні, має значення тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому так важливо, щоб Австралія трималася курсу та продовжувала стояти поруч з Україною, доки вони не знайдуть мир на своїх умовах", – зазначив віце-прем'єр-міністр країни Річард Марлес.
Джерело: https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2026-06-19/australia-boosts-support-ukraines-defence