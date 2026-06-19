Інтерфакс-Україна
Події
03:44 19.06.2026

Австралія надасть Україні додаткові $100 млн військової допомоги

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Уряд Австралії ухвалив рішення про надання Україні додаткових AUD100 млн військової допомоги для закупівлі критично важливого оборонного обладнання, повідомила австралійська сторона.

Як повідомляється на сайті австралійського уряду, після оголошеного у грудні минулого року внеску в розмірі AUD50 млн до переліку пріоритетних потреб України (Priority Ukraine Requirements List, PURL), Австралія здійснить ще два внески по AUD50 млн протягом наступних 12 місяців.

В уряді наголосили, що нове фінансування спрямоване на підтримку України в її протидії російській агресії та посилення оборонних спроможностей країни.

Таким чином, загальний внесок Австралії до механізму PURL сягне AUD150 млн.

"Те, що відбувається в Україні, має значення тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому так важливо, щоб Австралія трималася курсу та продовжувала стояти поруч з Україною, доки вони не знайдуть мир на своїх умовах", – зазначив віце-прем'єр-міністр країни Річард Марлес.

Джерело: https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2026-06-19/australia-boosts-support-ukraines-defence

Теги: #допомога #військова #австралія

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