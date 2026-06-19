Інтерфакс-Україна
Події
01:46 19.06.2026

Зеленський закликав якнайшвидше розблокувати та використати EUR6 млрд European Peace Facility на захист України

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Президент України Володимир Зеленський закликав до розблокування коштів European Peace Facility у розмірі 6 млрд євро, які будуть спрямовані на захист України.

"Дуже важливо, що кошти European Peace Facility зараз були розблоковані. Це 6 мільярдів євро. Це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя, – на те, що вже довело свою ефективність у цій війні, те, що працює. Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що ці кошти можна використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність.

"І якби ми могли використати ці кошти на захист нашої енергетичної інфраструктури, це було б допоміжним. Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію і через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна", – підкреслив президент.

Зеленський додав, якщо війна продовжиться, то Україні буде потрібен зимовий пакет допомоги.

"Це має охоплювати енергетичний пакет – газ, дизель та необхідне енергетичне обладнання – і ракетний пакет щонайменше на 300 ракет на зиму. Давайте готуватися до цього вже зараз, водночас максимально посилюючи дипломатичні зусилля. Нам потрібні конкретні рішення", – підкреслив український лідер у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19543

Теги: #кошти #єс #зеленський

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