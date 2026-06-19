Інтерфакс-Україна
Події
01:38 19.06.2026

На фронті відбулось 204 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

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Російські війська від початку доби 204 рази атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 204 бойових зіткнення. Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев'ять ракет, здійснив 64 авіаційні удари, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5797 дронів-камікадзе та здійснив 2183 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося п'ять боєзіткнень противник здійснив 60 обстрілів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Лиману, Стариці та у бік Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони у бік Радьківки та Колісниківки.

На лиманському напрямку українські військові відбивали 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Три боєзіткнення досі тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районах Закітного й Калеників.

На краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог просувався в бік Малинівки.

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке.

На покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Родинське, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупанта, ще 23 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, 16 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку противник атакував двічі, у бік Олександрограда та Нового Запоріжжя.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, три боєзіткнення досі тривають.

На оріхівському напрямку захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xn3YDtQDQhRSZi9QcjrXN95JwZANkmXCzkg7Vu6KdCSoTZkAyyZTLMaqpVFjkeSDl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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