Інтерфакс-Україна
Події
01:00 19.06.2026

Угорщина домоглася вилучення з комюніке саміту ЄС положення про можливе прискорення процесу вступу України

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Угорщині вдалося домогтися вилучення з проєкту підсумкового комюніке саміту Європейської Ради положення про можливе прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко", – написав він у Х.

Мадяр зазначив, що після чотирьох годин інтенсивного обговорення "ми змогли завершити" перший пункт порядку денного засідання Європейської Ради.

За його словами, заключний документ саміту глав держав та урядів містив лише текст щодо України, який був узгоджений консенсусом роки тому. Протягом кількох тижнів розробки декларацію значно доопрацьовували на основі угорських пропозицій.

Мадяр припустив, що вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами.

"Це також можливо, якщо хтось не просто прийде накрити стіл і вселити страх, а й спробує знайти компроміс", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/magyarpeterMP/status/2067721257173360963?s=20

Теги: #комюніке #мадяр #єс

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