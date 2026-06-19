Обшуки у посадовців ФДМУ щодо ціни ТРЦ Ocean Plaza, у Фонді пов'язують їх зі спротивом відкритому аукціону

Правоохоронці у четвер в межах кримінального провадження провели санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України з метою перевірки можливого заниження вартості ТРЦ Ocean Plaza перед продажем, йдеться у повідомлені на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання за штучно заниженою вартістю", – стверджується у релізі.

"Вчора Фонд державного майна України виграє без перебільшення історичну справу в касаційному суді, і підтверджує право держави реалізувати своє унікальне майно саме шляхом відкритого аукціону, а не в одні руки одному учаснику, як того так хотів позивач. А вже сьогодні о 6 ранку до частини команди Фонду приходять наші славетні правоохоронці з обшуками і виїмками по ухвалі суду, яка не витримує не те що жодної критики, а яку читати без сліз об'єктивно важко", – дав свою версію подій голова ФДМУ Дмитро Наталуха у дописі у Facebook.

Як уточнили правоохоронці, кримінальне провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) розслідує Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Згідно з релізом, під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування, досудове розслідування триває.

"Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України", – йдеться у релізі на сайті Офісу генпрокурора.

У свою чергу глава Фонду заявив, що правоохоронці прийшли на обшуки "жорстко, зухвало, з побиттям, хамством і в порушення не лише процесуальних норм, але і правил звичайної порядності".

Наталуха приніс вибачення колегам та пообіцяв "це так не залишити".

Згідно оприлюдненого на початку червня плану-графіку Фонд держмайна планує виставити на продаж столичний ТРЦ "Ocean Plaza" на відкритий аукціон за 11,3 млрд грн у листопад-грудні цього року.

Джерело: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/obsuki-u-posadovciv-fdmu-pereviryajetsya-mozlive-zanizennya-vartosti-trc-ocean-plaza-pered-prodazem

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