Інтерфакс-Україна
Події
00:23 19.06.2026

Європа створюватиме власні балістичні спроможності – Зеленський

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Європейські партнери підтримали ініціативу щодо розвитку власних балістичних спроможностей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, тепер разом з партнерами", – сказав Зеленський журналістам.

За словами президента, питання розвитку оборонних спроможностей Європи обговорювалося під час засідання Ради Україна-ЄС у Брюсселі, яке, за його словами, стало найдовшим заходом такого формату за участю України.

Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку України, зокрема у зміцненні протиповітряної оборони та фінансуванні українського війська. Він наголосив на необхідності додаткових коштів для контрактів військовослужбовців та зазначив, що союзники позитивно сприйняли цю потребу.

"Головні висновки всіх партнерів – Україна сильна, всі це визнають", – додав президент.

Президент закликав громадян не нехтувати укриттями під час можливих масованих російських атак.

"Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу. Дуже", – додав він.

Теги: #балістика #європа #зеленський

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