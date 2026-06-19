Процес вступу України до ЄС вже не зупинити після відкриття першого переговорного кластеру – Зеленський

Відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу є історичним кроком, а подальше просування країни до членства в ЄС вже неможливо зупинити, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкрили перший кластер. Це історичний момент, це наш шлях в ЄС. Його не зупинити", – сказав Зеленський журналістам.

За словами президента, Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери та продовжити інтеграцію до Євросоюзу за підтримки європейських партнерів.

Крім того, Зеленський повідомив про результати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, дев'ять країн підтвердили участь у програмі PURL із постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на суму понад $1 млрд.

Також, за словами президента, Україна досягла домовленостей із партнерами щодо надання додаткових винищувачів F-16, наголосивши на необхідності прискорення підготовки українських пілотів.

Окремо Зеленський заявив, що країни Європейського Союзу підтримують подальше посилення санкційного тиску на Росію та продовження фінансової підтримки України.

Президент також висловив переконання, що позиції РФ слабшають як на полі бою, так і в політичному вимірі, хоча це може супроводжуватися збільшенням кількості ракетних і дронових атак по українських містах.

Як повідомлялося, учасники 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосили про виділення близько $4 млрд нової військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.