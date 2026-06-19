Інтерфакс-Україна
Події
00:02 19.06.2026

Зеленський: Путін не хоче миру і боїться повернення своєї армії додому

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни та боїться повернення російських військових додому.

"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента України, Київ готовий до переговорів із РФ, однак Європа має посилити санкційний тиск на Москву, зокрема без винятків щодо конфіскації російських активів та фінансування України.

"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", – зазначив Зеленський.

Український лідер також висловив переконання, що без надійних гарантій безпеки Росія може повернутися до агресії в майбутньому, а метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна де-факто вже є однією з найсильніших армій євроатлантичного простору та потрібна НАТО як повноправний член Альянсу.

Теги: #путін #страх #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 19.06.2026
Європа створюватиме власні балістичні спроможності – Зеленський

Європа створюватиме власні балістичні спроможності – Зеленський

00:14 19.06.2026
Процес вступу України до ЄС вже не зупинити після відкриття першого переговорного кластеру – Зеленський

Процес вступу України до ЄС вже не зупинити після відкриття першого переговорного кластеру – Зеленський

23:24 18.06.2026
Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію України та безпекові виклики для Європи

Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію України та безпекові виклики для Європи

23:20 18.06.2026
Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

18:34 18.06.2026
Зеленський планує обговорити на Єврораді відкриття 5 кластерів, посилення ППО та тиск на РФ

Зеленський планує обговорити на Єврораді відкриття 5 кластерів, посилення ППО та тиск на РФ

17:46 18.06.2026
Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

16:27 18.06.2026
Засідання у форматі "Рамштайн" розпочалося у Брюсселі за участі Зеленського

Засідання у форматі "Рамштайн" розпочалося у Брюсселі за участі Зеленського

15:58 18.06.2026
Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

12:39 18.06.2026
Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

12:37 18.06.2026
Зеленський у четвер матиме аудієнцію у короля Бельгії, візьме участь у "Рамштайні" та засіданні Євроради

Зеленський у четвер матиме аудієнцію у короля Бельгії, візьме участь у "Рамштайні" та засіданні Євроради

ВАЖЛИВЕ

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

ОСТАННЄ

Угорщина домоглася вилучення з комюніке саміту ЄС положення про можливе прискорення процесу вступу України

Обшуки у посадовців ФДМУ щодо ціни ТРЦ Ocean Plaza, у Фонді пов'язують їх зі спротивом відкритому аукціону

Федоров: за підсумками 35 засідання "Рамштайн" партнери оголосили $4 млрд нової допомоги Україні

Трамп спростував інформацію про домовленості США виплатити Ірану $300 млрд

Трамп закликав до повного припинення вогню на "всіх фронтах" на Близькому Сході

Федоров показав Пісторіусу "московський ранок"

США скасували обмеження на судноплавство до іранських портів – Центком

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

МЗС представило оновлені стратегічні документи на напрямах публічної дипломатії та стратегічних комунікацій

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА