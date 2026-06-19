Зеленський: Путін не хоче миру і боїться повернення своєї армії додому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни та боїться повернення російських військових додому.

"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента України, Київ готовий до переговорів із РФ, однак Європа має посилити санкційний тиск на Москву, зокрема без винятків щодо конфіскації російських активів та фінансування України.

"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", – зазначив Зеленський.

Український лідер також висловив переконання, що без надійних гарантій безпеки Росія може повернутися до агресії в майбутньому, а метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна де-факто вже є однією з найсильніших армій євроатлантичного простору та потрібна НАТО як повноправний член Альянсу.