Федоров: за підсумками 35 засідання "Рамштайн" партнери оголосили $4 млрд нової допомоги Україні

Учасники 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосили про виділення близько $4 млрд нової військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ключові пріоритети України незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів.

За його словами, майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну критично важливими ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Також близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Крім того, понад $1 млрд буде інвестовано в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

Федоров додав, що також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.

Джерело: https://t.me/zedigital/6834