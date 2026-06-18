Інтерфакс-Україна
Події
23:47 18.06.2026

Федоров: за підсумками 35 засідання "Рамштайн" партнери оголосили $4 млрд нової допомоги Україні

2 хв читати

Учасники 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосили про виділення близько $4 млрд нової військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ключові пріоритети України незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів.

За його словами, майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну критично важливими ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Також близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Крім того, понад $1 млрд буде інвестовано в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

Федоров додав, що також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.

Джерело: https://t.me/zedigital/6834

Теги: #федоров #підсумки #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 18.06.2026
Федоров показав Пісторіусу "московський ранок"

Федоров показав Пісторіусу "московський ранок"

20:08 18.06.2026
Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"

Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"

19:13 18.06.2026
Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

18:15 18.06.2026
Міністр оборони Німеччини: Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає

Міністр оборони Німеччини: Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає

17:56 18.06.2026
Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

17:46 18.06.2026
Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

16:44 18.06.2026
Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики – Зеленський

Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики – Зеленський

16:32 18.06.2026
Міністр оборони України перед засіданням "Рамштайну": Очікуємо на важливі анонси від партнерів

Міністр оборони України перед засіданням "Рамштайну": Очікуємо на важливі анонси від партнерів

18:26 17.06.2026
Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

17:21 17.06.2026
Федоров про боротьбу з корупцією в Міноборони: Я впевнений, що хтось точно сяде

Федоров про боротьбу з корупцією в Міноборони: Я впевнений, що хтось точно сяде

ВАЖЛИВЕ

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

ОСТАННЄ

Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію України та безпекові виклики для Європи

Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

Трамп спростував інформацію про домовленості США виплатити Ірану $300 млрд

Трамп закликав до повного припинення вогню на "всіх фронтах" на Близькому Сході

США скасували обмеження на судноплавство до іранських портів – Центком

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

МЗС представило оновлені стратегічні документи на напрямах публічної дипломатії та стратегічних комунікацій

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

Зеленський обговорив з прем'єром Греції підтримку України, ППО та євроінтеграцію

Норвегія виділила $190 млн на боєприпаси збільшеної дальності та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16 – М.Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА