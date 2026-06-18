Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію України та безпекові виклики для Європи

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском європейську інтеграцію України та виклики для Європи через російську агресію.

"Зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Брюсселі. Обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України, а також виклики, які зберігаються для всіх країн Європи через російську агресію", – написав він у Телеграм.

Зеленський подякував також Польщі за підтримку України від перших днів російського вторгнення.

"Це те, що дійсно важливо для нашого регіону та всієї Європи. Наші спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищені", – підкреслив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19540