Інтерфакс-Україна
Події
23:20 18.06.2026

Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо очікує зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на саміті у Гданську.

"Діалог стає досить цікавим, якісним, я особисто з нетерпінням чекаю на нього, хоча, як я повторюю, у нас різні думки з багатьох питань, і я вірю, що наступного тижня знову зустрінуся з президентом Зеленським у Гданську, де буде ще один великий саміт, який торкнеться України", – заявив Фіцо у зверненні, оприлюдненому у Facebook.

За його словами, нещодавно вони зустрілися в Єревані. "Я дуже радий, що діалог між нами продовжується, навіть якщо ні, у нас однакова думка з усіх тем", – сказав словацький прем'єр.

"Ми обговорили практичні питання, у нас ще є підготовка до спільного засідання урядів Словаччини та України, ми говорили про поточну ситуацію, ми говорили, звичайно, про розширення Європейського Союзу як таке", – розповів Фіцо.

Як повідомлялося, у Гданську 25-26 відбудеться щорічна Конференція з відновлення України (URC-2026).

Джерело: https://www.facebook.com/reel/2083273603067607

Теги: #фіцо #анонс #зеленський

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