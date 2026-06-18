Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо очікує зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на саміті у Гданську.

"Діалог стає досить цікавим, якісним, я особисто з нетерпінням чекаю на нього, хоча, як я повторюю, у нас різні думки з багатьох питань, і я вірю, що наступного тижня знову зустрінуся з президентом Зеленським у Гданську, де буде ще один великий саміт, який торкнеться України", – заявив Фіцо у зверненні, оприлюдненому у Facebook.

За його словами, нещодавно вони зустрілися в Єревані. "Я дуже радий, що діалог між нами продовжується, навіть якщо ні, у нас однакова думка з усіх тем", – сказав словацький прем'єр.

"Ми обговорили практичні питання, у нас ще є підготовка до спільного засідання урядів Словаччини та України, ми говорили про поточну ситуацію, ми говорили, звичайно, про розширення Європейського Союзу як таке", – розповів Фіцо.

Як повідомлялося, у Гданську 25-26 відбудеться щорічна Конференція з відновлення України (URC-2026).

Джерело: https://www.facebook.com/reel/2083273603067607