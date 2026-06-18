Інтерфакс-Україна
Події
23:08 18.06.2026

Трамп спростував інформацію про домовленості США виплатити Ірану $300 млрд

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Президент США Дональд Трамп назвав фейком повідомлення в медіа про те, що Вашингтон, згідно з домовленостями, має виплатити Ірану $300 млрд США.

"Немає ніякої виплати Ірану на 300 млрд доларів з боку США. Це фейкові новини!", – написав він у четвер у соцмережі Truth Social.

За словами президента, "для США є лише успіх, нижчі ціни на нафту та перемога".

"Подивіться на фондовий ринок. Демократична пропаганда в дії!", – вказав він.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116772135215188960

Теги: #іран #трамп #сша #виплати

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