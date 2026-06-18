Інтерфакс-Україна
Події
21:57 18.06.2026

Трамп закликав до повного припинення вогню на "всіх фронтах" на Близькому Сході

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати очікують на "повне припинення вогню на всіх фронтах", і закликав "усіх на Близькому Сході" дотримуватися своїх зобов'язань.

"Сполучені Штати віддані МИРУ, і ми закликаємо всіх у регіоні Близького Сходу дотримуватися своєї відданості справі, щоб наші переговори могли розгортатися успішно", – написав Трамп у Truth Social.

Трамп зазначив, що ринки в захваті від того, що відбувається: ціни на нафту різко падають, а акції різко зростають.

"Ми очікуємо повного припинення вогню на всіх фронтах, включаючи Ліван, Хезболлу та Ізраїль", – додав він.

 

Теги: #мир #близький_схід #очікування #сша

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