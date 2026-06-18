Інтерфакс-Україна
Події
21:22 18.06.2026

США скасували обмеження на судноплавство до іранських портів – Центком

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США скасували обмеження на судноплавство до іранських портів – Центком

Війська США зняли блокаду з усього морського судноплавства, яке входить до іранських портів та прибережних районів та не перешкоджатимуть транзиту суден до іранських портів або з них, повідомляє Центральне командування США (Центком).

"Сьогодні, відповідно до вказівок президента, війська США зняли блокаду з усього морського судноплавства, яке входить до іранських портів та прибережних районів і виходить з них", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х у четвер ввечері.

Як зазначається, американські війська не перешкоджають транзиту суден до іранських портів або з них.

Також усі військові зусилля США щодо забезпечення блокади припинені.

"Наші потужні військові кораблі залишатимуться в цьому районі, щоб забезпечити дотримання, виконання та повну чинність усіх аспектів угоди", – додали в командуванні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США.

Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. Крім того, телеканал CNN повідомляв, що Ізраїль звертався до США з проханням надати доступ до тексту угоди з Іраном, однак отримав відмову.

 

Теги: #іран #блокада #сша

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