Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Київ вітає рішення Генерального секретаря ООН четвертий рік поспіль включити збройні сили Російської Федерації та підконтрольні їм збройні формування до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей та наголошує на недопущенні держави-порушника до участі в операціях ООН з підтримання миру.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ (МЗС) щодо щорічної доповіді Генерального секретаря ООН на тему "Діти та збройний конфлікт" за 2025 рік на сайті відомства у четвер.

"Міністерство закордонних справ України взяло до уваги оприлюднену доповідь Генерального секретаря ООН "Діти та збройні конфлікти" за 2025 рік, яка вчергове фіксує масштабні воєнні злочини та грубі порушення прав дітей, скоєні окупаційними військами Російської Федерації на території України", – заявили в українському МЗС.

Зазначається, що серед ключових висновків щодо України – зростання кількості грубих порушень, вчинених російськими збройними силами, насамперед убивств і каліцтв дітей, атак на школи та лікарні, а також перешкоджання гуманітарному доступу. Верифіковані ООН факти убивств, скалічень, сексуального насильства щодо дітей, використання неповнолітніх як інформаторів, а також масовані удари по школах, лікарнях та об'єктах критичної енергетичної інфраструктури є прямим наслідком російської стратегії далекобійних атак на українські міста й села.

"Україна рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації змінити громадянство, правовий статус чи сімейні зв'язки примусово депортованих і переміщених українських дітей, включаючи немовлят, народжених в умовах тимчасової окупації, та наголошує, що місцезнаходження багатьох із них досі залишається невідомим", – наголошується у коментарі МЗС.

"Вітаємо рішення Генерального секретаря ООН четвертий рік поспіль включити збройні сили Російської Федерації та підконтрольні їм збройні формування до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей, а також удари по школах і лікарнях в Україні. Наявність Росії у так званому "списку ганьби" є закономірним наслідком системного та цілеспрямованого терору проти найвразливіших – дітей", – наголошується у документі.

Зазначається, що наразі РФ одночасно перебуває у списках порушників у межах двох ключових механізмів ООН – мандату щодо дітей і збройних конфліктів та мандату щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. "Така ситуація не може залишатися без практичних наслідків. Україна послідовно виступає за недопущення держави-порушника до участі в операціях ООН з підтримання миру та розраховує на конкретні кроки усіх причетних сторін в цьому напрямку", – заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Окремо наголошується на необхідності неухильного виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/9 "Повернення українських дітей", ухваленої 3 грудня 2025 року. "У цьому контексті українська сторона вітає кроки, здійснені Спеціальною представницею Генерального секретаря з питань дітей та збройних конфліктів, чий візит до України у квітні 2026 року став важливим кроком для фіксації злочинів агресора та координації спільних дій. МЗС України також взяло до уваги відповідний візит Спеціальної представниці до Російської Федерації", йдеться у коментарі.

Київ закликає Генерального секретаря ООН вживати подальші послідовні кроки з імплементації цієї резолюції та задіяти наявні міжнародні інструменти для захисту прав українських дітей, встановлення їхнього місцезнаходження та якнайшвидшого безпечного повернення на батьківщину.

"Саме Росія розпочала та продовжує неспровоковану агресивну війну проти України. Україна завдає ударів у відповідь в тому числі по території Російської Федерації реалізуючи своє невід'ємне право на самооборону згідно зі Статтею 51 Статуту ООН та із неухильним дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. На відміну від держави-агресора, Україна демонструє повну відкритість до міжнародних моніторингових механізмів, що чітко відображено у доповіді", йдеться в докумені

МЗС України закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ для негайного припинення використання дітей у конфлікті, забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу ООН до тимчасово окупованих територій України та безумовного повернення всіх викрадених українських дітей до їхніх родин. "Жоден злочин проти українського майбутнього не залишиться безкарним, а всі російські воєнні злочинці будуть притягнуті до міжнародної відповідальності", – наголошується у коментарі МЗС.